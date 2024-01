Atelier vélos Niversac Boulazac Isle Manoire, mardi 27 février 2024.

L’Office de Tourisme du Grand Périgueux vous propose en partenariat avec l’association des Jantes et des Gens d’anticiper votre prochaine sortie sur la voie verte, grâce à cet atelier vélo, lors duquel un diagnostic et un premier entretien de votre vélo sera fait.

Sur inscription, gratuit.

C’est les vacances d’hiver « brrr il fait froid… » aussi vous avez hâte d’être aux beaux jours et de partir en balade printanière sur la voie verte par exemple !

L’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux a pensé à vous et vous propose en partenariat avec l’association des Jantes et des Gens d’anticiper votre prochaine sortie, grâce à cet atelier vélo, lors duquel un diagnostic et un premier entretien de votre vélo sera fait. En compagnie de Pauline et Marine vous participerez en mode « petit mécano » à la révision de votre vélo et aux réglages à effectuer.

Un livret ludique mixant la connaissance des bonnes pratiques à vélo et la découverte de la vélo-route Voie Verte V90 vous sera remis en fin d’atelier.

Les ateliers se dérouleront par créneau/30 minutes.

Horaires : de 11h à 13h et de 14h à 17h sur INSCRIPTION.

Public : tout public, osez venir avec votre vélo.

Gratuit. EUR.

Niversac 204 rue Laure Gatet

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@tourisme-grandperigueux.fr

