Auto-réparation de vélos Atelier vélo Txirrind’Ola Bayonne, 20 octobre 2023, Bayonne.

Auto-réparation de vélos 20 et 21 octobre Atelier vélo Txirrind’Ola

Lors de l’atelier nous vous accompagnerons dans l’entretien et la révision de vos vélos !

L’idée est d’apprendre en faisant et de s’initier à la mécanique, notre équipe sera présente pour vous guider. Tous les outils et les pièces détachées seront mis à votre disposition.

Adhésion annuelle : 20€ ou 10€ tarif réduit

Atelier vélo Txirrind’Ola 56 allée Marines 64100 Bayonne Bayonne 64100 Allées Marines Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

