Atelier Vélo « Savoir réparer une crevaison » Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Atelier Vélo « Savoir réparer une crevaison » Tours, 19 mars 2022, Tours. Atelier Vélo « Savoir réparer une crevaison » Tours

2022-03-19 – 2022-03-19

Tours Indre-et-Loire Apprenez pas à pas les gestes clés pour réparer une crevaison de vélo – ouvert aux débutants Apprenez pas à pas les gestes clés pour réparer une crevaison de vélo – ouvert aux débutants velorando@mobilites-touraine.fr +33 2 47 33 17 99 Apprenez pas à pas les gestes clés pour réparer une crevaison de vélo – ouvert aux débutants accueil vélo et rando

Tours

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Atelier Vélo « Savoir réparer une crevaison » Tours 2022-03-19 was last modified: by Atelier Vélo « Savoir réparer une crevaison » Tours Tours 19 mars 2022 Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire