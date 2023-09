Atelier d’auto réparation vélos Atelier vélo recyclabulle Guéret, 18 octobre 2023, Guéret.

Atelier d’auto réparation vélos Mercredi 18 octobre, 13h00 Atelier vélo recyclabulle

Atelier de réparation : amenez votre vélo et nos deux accompagnants vous aideront dans sa réparation.

Des pièces d’occasion seront disponibles à prix libres et les pièces neuves le seront également mais à prix fixes.

Pour partciper nous vous demandons une contribution de 10€ qui vous donnera accès à nos services pendant un an, à raison d’un atelier par semaine.

Atelier vélo recyclabulle 1 bis avenue Louis Laroche 23000 Gueret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T13:00:00+02:00 – 2023-10-18T19:30:00+02:00

