Venez faire renaître votre vélo 20 et 21 octobre Atelier vélo participatif Janus Vénissieux L'association Janus accompagne le développement de l'usage du vélo comme moyen de déplacement grâce à :

– des séances d’initiation au vélo

– des ateliers de sensibilisation

– des ateliers participatifs d'entretien et de réparation de vélos… Atelier vélo participatif Janus Vénissieux 47 boulevard du docteur Coblod 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

