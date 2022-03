Atelier vélo Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier vélo Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc, 26 mars 2022, Paris. Atelier vélo

Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc, le samedi 26 mars à 10:30

Les ateliers vélos reprennent les samedis 19 et 26 mars, 9 et 23 avril, de 10h30-12h30 dans la cour de la maison des œuvres Saint Léon. Le principe est d’apporter son vélo, et Christian, l’animateur, explique comment entretenir son vélo. Il transfère ses compétences ; il peut réparer en vous montrant comment faire mais, l’objectif est de vous rendre autonome en vous apprenant comment entretenir, réparer et faire durer, dans le meilleur état possible. Venez nombreux ! Diagnostic & entretien de vos vélos Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc 11 place cardinal AMETTE PARIS Paris Quartier de Grenelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Adresse 11 place cardinal AMETTE PARIS Ville Paris lieuville Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris

Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier vélo Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc 2022-03-26 was last modified: by Atelier vélo Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc 26 mars 2022 Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris Paris

Paris