2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 17:00:00

Longwy Meurthe-et-Moselle Longwy Dans le cadre des animations précédant l’arrivée du Tour de France 2022 à Longwy, un atelier vélo est proposé aux enfants de 6 à 11 ans, dans les remparts : ateliers cyclistes, initiation etc… À l’issue des différentes épreuves, un goûter sera offert aux jeunes participants ainsi qu’un diplôme et une récompense.

Chaque enfant doit amener son vélo et son casque, et doit avoir une assurance individuelle. +33 3 82 24 39 67 Ville de Longwy

