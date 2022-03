ATELIER VÉLO L’ECOSCOPE Lattes Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Lattes

ATELIER VÉLO L’ECOSCOPE Lattes, 26 mars 2022, Lattes. ATELIER VÉLO L’ECOSCOPE Lattes

2022-03-26 – 2022-03-26

Lattes Hérault L’Ecoscope, nouveau service d’aide à la transition écologique de la Mairie de Lattes, vous invite à un atelier vélo samedi 26 mars. Au programme : De 9h à 12h30

– marquage antivol (Gravure Bicycode) avec Le Vieux Biclou (inscrivez-vous rapidement pour réserver un créneau)

– petites réparations avec Lattes en Transition A 10h30

Démonstration réparation roue crevée L’Ecoscope, nouveau service d’aide à la transition écologique de la Mairie de Lattes, vous invite à un atelier vélo samedi 26 mars. lecoscope@ville-lattes.fr +33 4 67 99 77 61 L’Ecoscope, nouveau service d’aide à la transition écologique de la Mairie de Lattes, vous invite à un atelier vélo samedi 26 mars. Au programme : De 9h à 12h30

– marquage antivol (Gravure Bicycode) avec Le Vieux Biclou (inscrivez-vous rapidement pour réserver un créneau)

– petites réparations avec Lattes en Transition A 10h30

Démonstration réparation roue crevée Lattes

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lattes Autres Lieu Lattes Adresse Ville Lattes lieuville Lattes Departement Hérault

Lattes Lattes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lattes/

ATELIER VÉLO L’ECOSCOPE Lattes 2022-03-26 was last modified: by ATELIER VÉLO L’ECOSCOPE Lattes Lattes 26 mars 2022 Hérault lattès

Lattes Hérault