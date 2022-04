Atelier vélo : Diagnostic et petite réparation des vélos Issy-les-Moulineaux (lieu à déterminer) Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux (lieu à déterminer), le dimanche 22 mai à 10:30

Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à Issy-les-Moulineaux le dimanche 22 mai dans le cadre de l’événement “Fête du printemps” organisé par la ville. Le lieu de cet atelier vélo reste à définir. Cet atelier sera composé d’une animation de diagnostic / petite réparation des vélos qui est encadrée par des mécaniciens et comprend : – Des conseils sur la mobilité, la sécurité et la lutte contre le vol de vélo; – Des conseils pour vous permettre d’entretenir et de réparer vous-mêmes votre vélo : mécanique de base, crevaison, gonflage, huile, réglages freins et vitesses; – La mise à disposition d’outils et de pièces détachées issues du réemploi.

Atelier gratuit

Venez faire diagnostiquer votre vélo par des professionnels. Issy-les-Moulineaux (lieu à déterminer) Issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T10:30:00 2022-05-22T17:30:00

