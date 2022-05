Atelier vélo : balade urbaine Vanves – Mairie Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Vanves

Atelier vélo : balade urbaine Vanves – Mairie, 21 mai 2022, Vanves. Atelier vélo : balade urbaine

Vanves – Mairie, le samedi 21 mai à 14:00

Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à Vanves le samedi 21 mai. Cet atelier vélo sera une balade urbaine qui se déroulera au sein de la commune de Vanves. Le départ se fera depuis la Mairie de Vanves au 23 Rue Mary Besseyre – 92170 Vanves. L’activité de balade urbaine est un parcours créé sur mesure qui met en lumière les aménagements et points d’intérêts du territoire. Cette balade est encadrée par nos professionel.le.s qui donnent tout au long du parcours des conseils sur les règles de bonne conduite en ville, la sécurité des cyclistes et de leur vélo. Elle a également un intérêt pour le développement du lien social et permet de créer des rencontres entre habitants. La balade urbaine se déroule sur un parcours de 6 à 10 kilomètres, à un rythme doux et accessible pour tous. Elle sera accompagnée de 4 à 6 arrêts le long du parcours. L’activité peut accueillir un maximum de 10 participants, ainsi, il convient de s’inscrire au préalable sur la plateforme suivante : lien à venir Vous obtiendrez par la suite un mail pour vous annoncer votre participation à la balade. En cas de nombre trop important de participants, un refus vous sera transmis avec des propostions pour d’autres dates.

Atelier gratuit. Pour les personnes mineures, il est obligatoire de participer avec une personne majeure. Il convient de venir avec son propre vélo (si vous ne possédez pas de vélo, il est tout à fait possible de venir avec un vélo loué tel qu’un Vélib’).

Venez faire une balade à vélo afin de redécouvrir votre ville d’un autre angle avec un parcours sur la thématique du développement durable. Vanves – Mairie 23 rue Mary Besseyre – Vanves Vanves Hauts-de-Seine

