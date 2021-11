Issy-les-Moulineaux Espace Jeunes Anne Frank Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Atelier vélo : autoréparation, marquage Bicycode et sensibilisation Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier vélo : autoréparation, marquage Bicycode et sensibilisation Espace Jeunes Anne Frank, 18 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Atelier vélo : autoréparation, marquage Bicycode et sensibilisation

Espace Jeunes Anne Frank, le samedi 18 décembre à 14:30

**ENTREE LIBRE ET GRATUITE** Organisé avec [Grand Paris Seine Ouest](https://www.seineouest.fr/) et l’entreprises [Cocyclette](https://www.cocyclette.fr/), cet atelier proposé par la Ville réunira 3 activités complémentaires : * **Autoréparation de son vélo avec l’aide de professionnels** : après un premier diagnostic technique où les mécaniciens effectueront une révision de sécurité des vélos (traditionnels ou électriques), les participants, accompagnés par les professionnels, pourront procéder à de petites réparations (changement de chambre à air, de plaquette de freins…). Si le vélo nécessite une réparation plus lourde, l’usager pourra se faire orienter vers un réparateur du territoire. **Sans rdv et gratuit** * **Marquage de vélo qui consiste à graver un numéro unique sur le cadre du vélo, pour lutter contre le vol**. Une fois identifié, le vélo est inscrit dans un fichier national (FNUCI) permettant aux services de police de restituer le vélo à son propriétaire s’il a été volé. Les usagers peuvent également céder la propriété en cas de vente du vélo. Le marquage antivol Bicycode sera sera au tarif préférentiel de **10 euros**. * **Animation de sensibilisation avec des activités ludiques** qui permettront de partager et d’échanger autour des bonnes pratiques pour circuler à vélo en toute sécruité en ville : positionnement à adopter sur la voirie, réflexes pour tourner à des carrefours, prise en compte de la cohabitation avec les autres usagers…

Entrée libre

Apprenez à réparer vous-même votre vélo, réalisez un marquage Bicycode et familiariez-vous avec les bons gestes à adopter à vélo ! Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T14:30:00 2021-12-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Jeunes Anne Frank Adresse 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux