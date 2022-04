Atelier vélo : apprentissage à l’auto-réparation, marquage et découverte de vélos spéciaux Boulogne-Billancourt – Maison de la planète Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

le samedi 14 mai à 15:00

Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à Boulogne-Billancourt le samedi 14 mai dans le cadre d’une braderie vélo organisée au sein de la maison de la planète. Cet atelier vélo se tiendra au sein de la maison de la planète à Boulogne-Billancourt. Plusieurs animations seront réalisées dont : Une animation d’apprentisssage à l’auto-réparation encadrée par des mécaniciens et comprenant : – Des conseils sur la mobilité, la sécurité et la lutte contre le vol de vélo; – Des conseils pour vous permettre d’entretenir et de réparer vous-mêmes votre vélo : mécanique de base, crevaison, gonflage, huile, réglages freins et vitesses; – La mise à disposition d’outils et de pièces détachées issues du réemploi. Une animation de marquage qui consiste à graver un numéro unique sur le cadre du vélo, pour lutter contre le vol de vélos. Une fois identifié, le vélo est inscrit dans un fichier national (FNUCI) permettant aux services de police de restituer un vélo à son propriétaire quand il a été volé. Les usagers peuvent également céder la propriété en cas de vente de leur vélo. Le marquage antivol Bicycode® sera vendu au tarif préférentiel de 10 € ([[https://moncompte.bicycode.eu/](https://moncompte.bicycode.eu/)](https://moncompte.bicycode.eu/) ). Une animation permettant de tester des vélos spéciaux autres que des vélos “classiques” musculaires : Vélos à Assistance Électrique (VAE), vélos cargos, biporteurs ou triporteurs, vélos allongés, vélos pliants…

Atelier gratuit, seul le marquage (Bicycode) est payant et s’élève à 10 €.

Venez apprendre à réparer et entretenir votre vélo grâce aux conseils de professionnels, réaliser un marquage Bicycode ou encore découvrir des vélos spéciaux. Boulogne-Billancourt – Maison de la planète 72 allée du forum boulogne Boulogne-Billancourt Rives de Seine Hauts-de-Seine

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T18:00:00

