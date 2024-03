Atelier vélo : apprentissage à l’auto-réparation et sensibilisation parc Frédéric Pic, côté rue Larmeroux Vanves, mercredi 29 mai 2024.

Atelier vélo : apprentissage à l’auto-réparation et sensibilisation Venez apprendre à réparer et entretenir votre vélo grâce aux conseils de professionnels ou encore vous sensibiliser aux bons gestes à adopter à vélo. Mercredi 29 mai, 14h30 parc Frédéric Pic, côté rue Larmeroux Gratuit

Début : 2024-05-29T14:30:00+02:00 – 2024-05-29T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-29T14:30:00+02:00 – 2024-05-29T17:30:00+02:00

Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à Vanves le mercredi 27 mars 2024 après-midi.

Cet atelier vélo se tiendra au P arc Pic.

Deux animations sont prévues :

Une animation d’apprentisssage à l’auto-réparation encadrée par des mécaniciens et comprenant :

– Des conseils sur la mobilité, la sécurité et la lutte contre le vol de vélo;

– Des conseils pour vous permettre d’entretenir et de réparer vous-mêmes votre vélo : mécanique de base, crevaison, gonflage, huile, réglages freins et vitesses;

– La mise à disposition d’outils et de pièces détachées issues du réemploi.

Pour les personnes ne souhaitant pas réparer elles mêmes leur vélo, les mécaniciens peuvent toutefois effectuer une révision de sécurité des vélos, qu’ils soient traditionnels ou électriques, et pourront procéder à de petites réparations en cas de besoin (changement de chambre à air, de plaquettes de frein… Si jamais le vélo nécessite une réparation plus lourde, l’usager pourra se faire orienter vers un réparateur vélo professionnel du territoire.

Une animation de sensibilisation avec des activités ludiques qui permettront de partager et échanger autour des bonnes pratiques pour circuler à vélo en toute sécurité en ville : positionnement à adopter sur la voirie, réflexes pour tourner à des carrefours, prise en compte de la cohabitation avec les autres usagers… Cette animation est également l’occasion de comprendre et lever les freins à la pratique du vélo.

parc Frédéric Pic, côté rue Larmeroux
Vanves 92170

