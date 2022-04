Atelier végétal – La linogravure

Atelier végétal – La linogravure, 29 avril 2022, . Atelier végétal – La linogravure

2022-04-29 – 2022-04-29 Maison du Patrimoine

Adulte 15€ – Enfant 10€ A+11 ans

Sur inscription au 05 62 40 87 86 places limitées Découvrez la linogravure et repartez avec votre tampon à réutiliser à l’infini ! Maison du Patrimoine

Adulte 15€ – Enfant 10€ A+11 ans

Sur inscription au 05 62 40 87 86 places limitées dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville