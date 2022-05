Atelier “Vannerie”

Atelier “Vannerie”, 13 juillet 2022, . Atelier “Vannerie”

2022-07-13 – 2022-07-13 Le mot vannerie tient son nom du van des agriculteurs. À partir de la même technique ancestrale, viens toi-aussi t’initier à la fabrication d’un joli set de table ou d’un panier grâce au tressage de fibres végétales. Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, animé par un médiateur culturel du Département, sur réservation. Tarifs : 5€ en plus du droit d’entrée. Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11. Le mot vannerie tient son nom du van des agriculteurs. À partir de la même technique ancestrale, viens toi-aussi t’initier à la fabrication d’un joli set de table ou d’un panier grâce au tressage de fibres végétales. Atelier pour les enfants de… Le mot vannerie tient son nom du van des agriculteurs. À partir de la même technique ancestrale, viens toi-aussi t’initier à la fabrication d’un joli set de table ou d’un panier grâce au tressage de fibres végétales. Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, animé par un médiateur culturel du Département, sur réservation. Tarifs : 5€ en plus du droit d’entrée. Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville