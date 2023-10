Atelier V’Anne’Rie Atelier V’Anne’Rie Troyon Catégories d’Évènement: Meuse

Troyon Atelier V’Anne’Rie Atelier V’Anne’Rie Troyon, 20 octobre 2023, Troyon. Atelier V’Anne’Rie 20 – 22 octobre Atelier V’Anne’Rie Venez découvrir l’atelier et les nombreux objets qui y sont produits et restaurés tels que des panniers en vannerie, berceaux, mangeroires, clustra, nichoirs, lampes…

Au programme : visite de l’atelier

démonstration de vannerie et de tournage

expostion de paniers Atelier V’Anne’Rie Rue de la Mairie 55300 Troyon Troyon 55300 Meuse Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

