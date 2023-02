Atelier vannerie traditionnelle Domaine de la Loge Flacey-en-Bresse Flacey-en-Bresse Catégories d’Évènement: Flacey-en-Bresse

Saone-et-Loire Flacey-en-Bresse EUR 80 80 1 journée de vannerie traditionnelle sur le Domaine, pour confectionner un panier vous est proposée : Le 12 mars 2023, de 8h30 à 17h

Intervenant :

AVEC JEAN-CLAUDE PRUDENT

Vannier professionnel en retraite. Au programme :

Apprentissage et réalisation de paniers en osier. Tarifs :

Journée = 80 € (repas tiré du sac) marie@domainedelaloge.fr +33 3 85 74 05 06 Domaine de la Loge 10 route du Sorbier Flacey-en-Bresse

