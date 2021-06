Ronchamp Ronchamp Haute-Saône, Ronchamp ATELIER « VANNERIE TOUT PUBLIC » Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp

ATELIER « VANNERIE TOUT PUBLIC » Ronchamp, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Ronchamp. ATELIER « VANNERIE TOUT PUBLIC » 2021-07-06 13:30:00 – 2021-07-06 16:30:00 BiBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY 6 rue du tram

Ronchamp Haute-Saône Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités cet été. La médiathèque de Ronchamp vous propose un atelier Vannerie, ouvert à tous. Sur inscription (maximum 6 personnes). Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités cet été. La médiathèque de Ronchamp vous propose un atelier Vannerie, ouvert à tous. Sur inscription (maximum 6 personnes). dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Ronchamp Étiquettes évènement : Autres Lieu Ronchamp Adresse BiBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY 6 rue du tram Ville Ronchamp