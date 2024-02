Atelier vannerie sauvage les bijoux Lapte, dimanche 18 février 2024.

Atelier vannerie sauvage les bijoux Lapte Haute-Loire

Initiation aux secrets de la vannerie sauvage. Découverte combinée de la nature et des techniques de vannerie avec des plantes sauvages dans une ambiance conviviale et détendue. Chaque participant crée plusieurs bijoux bracelet et pendentifs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:00:00

fin : 2024-02-18 17:00:00

A la Ferme

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes marine_schmitt@live.fr

