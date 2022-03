Atelier vannerie sauvage Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Atelier vannerie sauvage Athis-Val de Rouvre, 12 mars 2022, Athis-Val de Rouvre. Atelier vannerie sauvage SEGRIE-FONTAINE Rendez-vous à la Maison de la Rivière Athis-Val de Rouvre

2022-03-12 09:00:00 – 2022-03-12 17:00:00 SEGRIE-FONTAINE Rendez-vous à la Maison de la Rivière

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre Une ambassadrice du projet “Aux haies citoyens !” , vous invite à participer à un atelier vannerie sauvage.

