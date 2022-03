Atelier vannerie : réalisation d’une tontine en osier sec pour le jardin Maraye-en-Othe Maraye-en-Othe Catégories d’évènement: Aube

Maraye-en-Othe Aube Maraye-en-Othe Eur 20 25 Samedi 14 mai : MARAYE EN OTHE – Atelier vannerie : réalisation d’une tontine en osier sec pour le jardin, de 14h à 15h30. Animé par Clotilde, artisan vannier, la vannerie d’Othe. Vous réaliserez avec Clotilde une tontine en osier sec pour votre jardin ! Repartez avec votre œuvre. Tarif adhérent : 40 € – Non adhérent : 45 €. Apportez votre sécateur. 5 pers maximum, sur inscription. Contact : niddecreateurs@yahoo.com – +33 (0)6 18 77 27 18 niddecreateurs@yahoo.com +33 6 18 77 27 18 Samedi 14 mai : MARAYE EN OTHE – Atelier vannerie : réalisation d’une tontine en osier sec pour le jardin, de 14h à 15h30. Animé par Clotilde, artisan vannier, la vannerie d’Othe. Vous réaliserez avec Clotilde une tontine en osier sec pour votre jardin ! Repartez avec votre œuvre. Tarif adhérent : 40 € – Non adhérent : 45 €. Apportez votre sécateur. 5 pers maximum, sur inscription. Contact : niddecreateurs@yahoo.com – +33 (0)6 18 77 27 18 Maraye-en-Othe

