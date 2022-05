Atelier vannerie : réalisation de poissons en osier tressé

Mardi 3 mai : MARAYE EN OTHE – Atelier vannerie : réalisation de poissons en osier tressé, de 14h à 15h30. Animé par Clotilde, artisan vannier, la vannerie d'Othe. Initiation à la vannerie pour les enfants (mais aussi pour les adultes) au travers de la réalisation d'un poisson en osier tressé. Repartez avec votre œuvre. Tarif adhérent : 20 € – Non adhérent : 25 €. Apportez votre sécateur. 6 enfants maximum, sur inscription. Contact : niddecreateurs@yahoo.com – +33 (0)6 18 77 27 18

