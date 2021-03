Mesquer 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Loire-Atlantique, Mesquer Atelier Vannerie – Perfectionnement 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Atelier Vannerie – Perfectionnement 485 Kerguilloté 44420 Mesquer, 5 mars 2021-5 mars 2021, Mesquer. Atelier Vannerie – Perfectionnement

du vendredi 5 mars au samedi 10 juillet à 485 Kerguilloté 44420 Mesquer

Nouveauté 2021 :

à la demande des stagiaires, il est proposé des sessions de perfectionnement. L’objectif est de réaliser un panier sur une autre base que la forme ronde et permettre de revoir les différentes étapes.

en mars : forme ovale,

en avril : forme rectangle,

en juillet : vannerie sur forme avec écaffe. Il est indispensalbe d’avoir participé au préalable au stage vannerie ronde sur croisée. Stage de deux jours consécutifs.

Réservation obligatoire une semaine au préalable.

Adulte uniquement.

Nombre de stagiaire : 3 maximum

Public

Nouveauté 2021 : à la demande des stagiaires, il est proposé des sessions de perfectionnement. L’objectif est de réaliser un panier sur une autre base que la forme ronde et permettre de revoir le… 485 Kerguilloté 44420 Mesquer 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-05T09:00:00 2021-03-05T19:00:00;2021-03-06T09:00:00 2021-03-06T19:00:00;2021-04-16T09:00:00 2021-04-16T19:00:00;2021-04-17T09:00:00 2021-04-17T19:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T19:00:00;2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Adresse 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Ville Mesquer