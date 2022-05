Atelier Vannerie : Panier rond en osier Bouteilles-Saint-Sébastien, 28 mai 2022, Bouteilles-Saint-Sébastien.

Cyril et Marie vous proposent des stages d’une journée afin de découvrir la fabrication d’objets utilitaires ou décoratifs à partir de végétaux comme l’osier et de terre. Le matériel et les outils sont fournis. Le nombre de personnes est limité à 5 maximum S’inscrire 1 semaine à l’avance, pour un stage vannerie et 3 jours à l’avance pour un stage poterie. Le midi les repas seront partagés en toute convivialité dans le style auberge espagnole. Tarif : 80 €/jour

Dans l’atelier ainsi qu’au jardin, il vous est proposé des stages de vannerie, poterie, modelage, peinture, land art, suivant le calendrier, des sessions courtes d’une journée ou bien des séjours d’une semaine

