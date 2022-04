Atelier vannerie Le Bourg Le Bourg Catégories d’évènement: Le Bourg

Atelier vannerie "réalisation d'un chapeau de paille" avec Nicolas.

La réalisation du chapeau étant assez technique, il est prévu une grosse journée (9 h à 19h) et 6 participants maximum par journée afin que Nicolas puissent être plus présent auprès de chacun. (pique nique partagé)

60 EUR

Tant Bourg Battant
tant.bourg.battant@gmail.com
+33 6 15 12 81 70

Le Bourg, Lot
8 mai 2022

