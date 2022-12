ATELIER VANNERIE La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

ATELIER VANNERIE La Turballe, 20 décembre 2022, La Turballe . ATELIER VANNERIE 12 place du marché La Turballe Loire-Atlantique

2022-12-20 – 2022-12-20 La Turballe

Loire-Atlantique La vannerie paysanne appelée aussi vannerie sauvage est l’art de tisser des objets en utilisant des végétaux glanés dans la nature, contrairement à la vannerie traditionnelle qui utilise majoritairement de l’osier (saule) cultivé.

Lors de cet atelier d’initiation, vous fabriquerez un objet ou une décoration à offrir ou s’offrir pour les fêtes, en utilisant des végétaux glanés dans la nature (saule, ronce, clématite, jonc … en fonction de la saison) INFOS PRATIQUES : A partir de 6 ans (enfants accompagnés)

15€ par personne pour l’intervenante (boisson chaude comprise)

Consommation de courtoisie au Café-bar Bio du PLAN B

Réservation au 06 59 32 67 39 La Turballe

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu La Turballe Adresse 12 place du marché La Turballe Loire-Atlantique Ville La Turballe lieuville La Turballe Departement Loire-Atlantique

La Turballe La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

ATELIER VANNERIE La Turballe 2022-12-20 was last modified: by ATELIER VANNERIE La Turballe La Turballe 20 décembre 2022 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique La Turballe Loire-Atlantique

La Turballe Loire-Atlantique