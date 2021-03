Sampigny Jardin du clos Poincaré Meuse, Sampigny Atelier vannerie Jardin du clos Poincaré Sampigny Catégories d’évènement: Meuse

Sampigny

Atelier vannerie Jardin du clos Poincaré, 5 juin 2021-5 juin 2021, Sampigny. Atelier vannerie

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin du clos Poincaré Atelier vannerie pour tous avec Fabienne Kieffer Jardin du clos Poincaré Musée Raymond Poincaré, Sampigny, Meuse, Grand Est Sampigny Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Sampigny Autres Lieu Jardin du clos Poincaré Adresse Musée Raymond Poincaré, Sampigny, Meuse, Grand Est Ville Sampigny