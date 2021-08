Aillevillers-et-Lyaumont Aillevillers-et-Lyaumont Aillevillers-et-Lyaumont, Haute-Saône Atelier Vannerie et journée découverte avec Christelle Poupon Aillevillers-et-Lyaumont Aillevillers-et-Lyaumont Catégories d’évènement: Aillevillers-et-Lyaumont

Atelier Vannerie et journée découverte avec Christelle Poupon 2021-08-22 09:30:00 – 2021-08-22 16:30:00

Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône Aillevillers-et-Lyaumont

Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône Aillevillers-et-Lyaumont Atelier de vannerie proposé par Christelle Poupon, vannière professionnelle. Confection d’une fleur géante en osier.

6 participants, 40€/personne

Repas tiré du sac. mairie.aillevillers@wanadoo.fr +33 3 84 49 21 59 Atelier de vannerie proposé par Christelle Poupon, vannière professionnelle. Confection d’une fleur géante en osier.

6 participants, 40€/personne

Repas tiré du sac.

