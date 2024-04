Atelier vannerie enfant Bigouden Makers Pont-l’Abbé, mercredi 17 avril 2024.

Atelier vannerie enfant Bigouden Makers Pont-l’Abbé Finistère

« Avant de réaliser des contenants en vannerie, on peut plonger dans le geste du tressage avec des objets simples et décoratifs. Je propose deux ateliers pour les enfants (tresser un poisson, tresser un chat) les deux sont complémentaires, mais peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre. »

. 6 participants

. inscription via le lien ou par sms

. enfants de 7 à 12 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Bigouden Makers 24 Place de la République

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

