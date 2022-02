Atelier vannerie d’une Ruche Solaire en paille « Sun Hive » 1001 Abeilles Boisseuilh Catégories d’évènement: Boisseuilh

Atelier vannerie d’une Ruche Solaire en paille « Sun Hive » 1001 Abeilles, 8 juillet 2022, Boisseuilh. Atelier vannerie d’une Ruche Solaire en paille « Sun Hive »

du vendredi 8 juillet au dimanche 10 juillet à 1001 Abeilles

Coudre du seigle et de l’osier et découvrir l’ancestrale vannerie spiralée… Bâtir de nos mains un objet d’art et l’offrir à un essaim d’abeille Tels sont les objectifs de ces 3 jours : Repartir avec un savoir-faire et une ruche de biodiversité – La ruche solaire en paille (SUN HIVE) de Günther Mancke

Tarif : 250 € les 3 jours, matériaux fournis

3 jour pour créer une œuvre d’art : LA ruche de biodiversité par excellence ! 1001 Abeilles Neboule, 24390 Boisseuilh, Dordogne Boisseuilh Dordogne

2022-07-08T09:30:00 2022-07-08T18:00:00;2022-07-09T09:30:00 2022-07-09T18:00:00;2022-07-10T09:30:00 2022-07-10T18:00:00

