Limersheim Bas-Rhin Limersheim EUR Réalisation d’un œuf de Pâques de 65cm de hauteur en osier frais, récolté cet hiver à la ferme.

activité ouverte à partir de 16 ans. Ouvert à partir de 16 ans. L’animation aura lieu à la ferme, sous abri. +33 6 06 66 96 87 Réalisation d’un œuf de Pâques de 65cm de hauteur en osier frais, récolté cet hiver à la ferme.

