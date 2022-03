Atelier vannerie Châtel-Montagne Châtel-Montagne Catégories d’évènement: Allier

Châtel-Montagne

Atelier vannerie Châtel-Montagne, 14 mai 2022, Châtel-Montagne. Atelier vannerie Maison des Loisirs 27 avenue Gilbert Dru Châtel-Montagne

2022-05-14 – 2022-05-14 Maison des Loisirs 27 avenue Gilbert Dru

Châtel-Montagne Allier Châtel-Montagne Découvrez l’art de tresser des fibres végétales. Les nœuds appris lors de cet atelier vous serviront à fabriquer toute sorte d’objets, comme des tuteurs pour vos plantes ou même des grandes cabanes ! +33 6 37 06 54 13 https://www.maisondesloisirs.org/ateliers Maison des Loisirs 27 avenue Gilbert Dru Châtel-Montagne

