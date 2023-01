Atelier Vannerie Chantelle Chantelle Catégories d’Évènement: Allier

Chantelle

Atelier Vannerie Chantelle, 4 février 2023, Chantelle . Atelier Vannerie 5, Rue de la République Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle Allier Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République

2023-02-04 09:00:00 – 2023-02-04 12:00:00

Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République

Chantelle

Allier Accompagnement pour réussir la fabrication d’un panier sur arceaux. L’objectif de cet atelier est de pouvoir réaliser un panier de manière autonome. Un peu de matériel vous sera demandé (fil de fer, colle à bois, sécateur, opinel…). cafeasso.babayaga.ateliers@gmail.com +33 6 62 80 60 41 Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Chantelle Autres Lieu Chantelle Adresse Chantelle Allier Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Ville Chantelle lieuville Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Departement Allier

Chantelle Chantelle Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantelle/

Atelier Vannerie Chantelle 2023-02-04 was last modified: by Atelier Vannerie Chantelle Chantelle 4 février 2023 5 Allier Chantelle Rue de la République Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle Allier

Chantelle Allier