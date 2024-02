Atelier vannerie avec les élements de la nature Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles, vendredi 1 mars 2024.

Atelier vannerie avec les élements de la nature Office de tourisme du Val de l'Eyre Salles Gironde

Gaëlle vous propose de découvrir la vannerie sauvage, ou l’art de tresser des végétaux pour fabriquer des objets variés à partir de plantes sauvages bien de chez nous.

Une manière intéressante et ludique de valoriser vos cueillettes et de créer des objets à moindre coût et impact environnemental. Venez nombreux tresser avec nous lors de cet atelier ouvert à tous ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 09:30:00

fin : 2024-03-01

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@valdeleyre.fr

