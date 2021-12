Atelier vannerie au jardin Remilly Les Marais, 22 janvier 2022, Remilly Les Marais.

Atelier vannerie au jardin Remilly Les Marais

2022-01-22 14:30:00 14:30:00 – 2022-01-22

Remilly Les Marais Manche Remilly Les Marais

Dans le cadre du parcours « Jardin au naturel » de l’école des Envolées, venez découvrir les possibilités d’utilisation du saule au jardin par bouturage et tressage. Haie tressée et saule têtard n’auront plus de secret pour vous !

Remilly Les Marais

