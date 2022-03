Atelier Vannerie Ado/Adulte Ambert Ambert Catégories d’évènement: Ambert

Atelier Vannerie Ado/Adulte Ambert, 8 mars 2022, Ambert.

2022-03-08 18:00:00 – 2022-03-08 21:00:00 Boutique Les Adroits 21 bis place Saint Jean

Ambert Puy-de-Dôme Ambert EUR 25 25 Découvrez le tressage de l’osier en confectionnant un objet décoratif pour le jardin ou la maison.

Intervenante : Emilie Vaucamps les.adroits@gmail.com Boutique Les Adroits 21 bis place Saint Jean Ambert

