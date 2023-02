“Demeurez dans la beauté des choses” Louis Aragon Atelier Vanabelle Leforest Catégories d’Évènement: Leforest

"Sublimer le quotidien" ce thème entre en raisonnance avec notre besoin de faire autrement, de regarder et de s'entourer de beauté. L'idée n'est pas neuve, on la retrouve dans le mouvement des "Arts and Craft" du XIX en Angleterre (cf: "William Morris: l' Art dans tout").

Le panier est un objet emblématique du quotidien. Rajoutons-y sa dimension écologique essentielle en ce moment, tant par son utilité que par sa matière 100% naturelle. Des gestes ancestraux, un savoir-faire impressionnant ont donné très souvent à chaque pièce son utilité : transporter, entreposer. Mais l’harmonie de la forme et la qualité de la matière ont donné à ces objets une beauté qu’il est bon de redécouvrir.

Je vous propose de venir faire une pause et de partir à la découverte de belles pièces anciennes mais aussi de mon travail actuel.

