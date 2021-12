Loudéac Médiathèque de Loudéac Côtes-d'Armor, Loudéac Atelier Van Gogh Médiathèque de Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

**Animé par une anim’artiste de la revue** _**Dada**_**.** Les tableaux de Van Gogh, incompris à l’époque, sont aujourd’hui célèbres dans le monde entier. Son secret, c’est sa fameuse touche, qui lui a permis de traduire à merveille toutes les vibrations des couleurs et de la lumière. Cet atelier présente plus spécifiquement aux enfants les tableaux nocturnes de Van Gogh. Comment peindre la nuit sans utiliser de noir (ou presque) ? Pour cela, ils découvrent la technique de l’artiste, et la chaleur de sa palette de couleurs. Organisé en partenariat avec le réseau des bibliothèques de Loudéac communauté – Bretagne Centre, dans le cadre de l’accueil de l’exposition “Art en boîtes” de la Bibliothèque des Côtes d’Armor.

12 participants maximum.

