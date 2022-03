Atelier valses asymétriques Salle Pierre Audouys,Saint-Barthélemy-d’Anjou (49)

Salle Pierre Audouys, Saint-Barthélemy-d'Anjou (49), le mercredi 6 avril à 20:00

C’est le retour des ateliers Folk en Barth’ avec toujours le même principe: – 1 atelier par mois- 1 atelier= 1 thèmeet toujours l’envie de partager des moments de danse et de convivialité. 6 avril : valses asymétriques **4 mai : bourrees */** Les étoiles indiquent le niveau de danse conseillé. Tarifs: 3€ l’atelier / 1€ adhérents de dansaelPas de réservation, venez quand vous voulez! ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png)Pour tous renseignement: bullesdebal@gmail.com Pour l’atelier valse asymétriques, les pas de valse doit être maintriser. *source : événement [Atelier valses asymétriques](https://agendatrad.org/e/35964) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

3€/1€ l’atelier

organisé par Bulles de bal et Dañsael
Salle Pierre Audouys, 1, Rue de la Pellerinière, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou, France

