Atelier « Valises, tissus et matières »

Finistere Atelier animé par Dorothée BOIVIN. La ronde des valises fera voyager les corps au pays des tissus, des matières et des textures. Les corps exploreront le blanc, le noir ; le doux, le rugueux ; le collant, le bruyant… 6 valises à explorer et escalader, 6 manières de jouer ensemble avec des tissus, des matières différentes. De la danse et des jeux en musique pour passer de valises en valises. 1er atelier : de 9h45 à 10h30

2ème atelier : de 10h45 à 11h30

Durée : 50 min/1h00 – GRATUIT Audierne

