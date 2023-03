Démonstration de savoir faire : Tournage et décors Atelier Valérie Halopé Pernes-les-Fontaines Catégories d’Évènement: Pernes-les-Fontaines

Démonstration de savoir faire : Tournage et décors Atelier Valérie Halopé, 31 mars 2023, Pernes-les-Fontaines. Démonstration de savoir faire : Tournage et décors 31 mars – 2 avril Atelier Valérie Halopé Participation à l’exposition organisée par l’association des Ateliers de Pernes où les artisans se sont associés pour fabriquer des pièces à 4 mains.

Démonstration de savoir faire, tournage, sculpture et décoration dans mon atelier. Je travaille avec une terre à faïence blanche cuite à 1020°. Mes pièces sont le plus souvent tournées ou estampées.

Après une première cuisson mon travail de décoration est réalisé sur émail cru et la technique utilisée est dérivée de celle des émaux cloisonnés. Chaque motif est cerné par un trait de couleur foncé afin que les différentes couleurs d’émail ne se mélangent pas. Atelier Valérie Halopé 75 rue Victor Hugo 84210 PERNES LES FONTAINES Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Poterie démonstration céramique Dominique Legrand

