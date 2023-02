Couture, upcycling et savoir faire Atelier Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

L'Atelier du Vous-Mêmes, situé au 36 Rue Faventines à Valence ouvre ses portes au public.

Venez visiter un lieu de création, scindé en 2 parties :

– Tout d’abord vous trouverez la boutique remplie des pièces uniques de la marque VOUS-MÊMES.

– Derrière la boutique, decouvrez l’Atelier de confection dans lequel les pièces sont créées.

Pour l’occasion, nous vous proposons d’assister à un atelier d’upcycling. Le tissus utilisé et le model créé sera pré-défini avant l’évènement.

Venez participer à une immersion totale dans un metier de savoir faire, et le tout localement.

