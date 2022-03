Atelier vacances scolaires : “Fouilles archéologiques” Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

Atelier vacances scolaires : "Fouilles archéologiques"

le mercredi 13 avril à Musée de la Bataille de Fromelles

le mercredi 13 avril à Musée de la Bataille de Fromelles

Atelier d’initiation aux fouilles archéologiques avec une médiatrice. Les méthodes de fouilles d’un site de la Première Guerre Mondiale n’auront plus de secret pour les archéologues en herbe. A destination des 6-15 ans. Sur inscription. Séance à 14h-15h-16h (durée : 1/2h) Le matériel est désinfecté entre chaque séance.

Musée de la Bataille de Fromelles
Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T14:30:00;2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T15:30:00;2022-04-13T16:00:00 2022-04-13T16:30:00

