Atelier vacances scolaires : « Enquête sur les climats du passé »

A l’aide de manipulations diverses, de l’étude d’une série de maquettes représentant un paysage terrestre à différentes époques et d’une visite de l’exposition Une histoire climatique de la Terre, produite par le Forum des Sciences, revêtez votre plus beau costume de paléo-enquêteur, et tâchez de dessiner les grandes lignes de l’évolution du climat planétaire ! • Date : **du mardi 8 au vendredi 11 février** • Horaire : de **15h à 16h** et de **16h30 à 17h30** • Public :**11-15 ans** • Tarif : 3 € • Sur réservation : 03 59 73 96 00

sur inscription

Une nouvelle offre pour les ados au Forum des Sciences : les ateliers « Comment on sait que …? » réalisés et créés par les médiateurs du Forum des Sciences

Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



