ATELIER VACANCES SCOLAIRE : LA NUIT, DES MOTS, DES PINCEAUX Prades-le-Lez, 26 octobre 2021, Prades-le-Lez.

ATELIER VACANCES SCOLAIRE : LA NUIT, DES MOTS, DES PINCEAUX 2021-10-26 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-26 17:00:00 17:00:00

Prades-le-Lez Hérault Prades-le-Lez

GRATUIT – sur inscription au 04 67 67 82 20

Mardi 26 octobre de 14h30 à 17h – à partir de 6 ans

Atelier qui mêle la saveur des histoires au plaisir de créer. Une conteuse partage avec vous ses histoires de nuit, d’étoiles et de mystère. Une source d’inspiration pour peindre, dessiner, coller…

Avec la Cie de l’Empreinte

cie de l’empreinte

