Atelier vacances : “Livre tactile à la manière de Bruno Munari” par les bibliothécaires

Atelier vacances : “Livre tactile à la manière de Bruno Munari” par les bibliothécaires, 27 avril 2022, . Atelier vacances : “Livre tactile à la manière de Bruno Munari” par les bibliothécaires

2022-04-27 – 2022-04-27 EUR 0 À quoi sert un livre ? “Ça sert à mieux vivre !” répond l’artiste Bruno Munari. À quoi sert un livre ? “Ça sert à mieux vivre !” répond l’artiste Bruno Munari. À quoi sert un livre ? “Ça sert à mieux vivre !” répond l’artiste Bruno Munari. dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville