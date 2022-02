Atelier vacances : Le pli à l’infini ! Villa Cavrois, 8 février 2022, Croix.

du mardi 8 février au jeudi 17 février à Villa Cavrois

Le pli à l’infini —————– ### Un atelier sur le pli mais sans se plier en 4 ! Et si le pli donnait forme à la matière ? En parlant de formes, la villa en est remplie… **Pars à la découverte de ce château moderne et expérimente l’art du pliage** pour créer un décor ondulé à son image ! Lauréate de Vitrine pour un designer 2021, [**Juliette Berthonneau**](https://www.instagram.com/juliette.berthonneau/) **explore la matière au gré des plis ou des déplis**. Transformant le plastique en textile, l’artiste met à l’honneur le savoir-faire de ces maîtres plisseurs à travers d’ingénieux modules. À l’occasion des vacances de février, la villa Cavrois propose 4 rendez-vous pour plonger dans l’univers de la designer, manipuler ses modules et expérimenter cet artisanat à partir d’une variété infinie de papiers. L’atelier ouvert aux enfants de 6 à 12 ans se déroule en trois temps : **une visite guidée de la villa** pour que les enfants repèrent des formes, **un atelier de création d’une maquette** à partir des motifs observés et **un temps de manipulation et d’association des modules de la designer** pour créer des structures ou se vêtir. ### Informations pratiques Ateliers destinés aux enfants de 6 à 12 ans. **Réservations obligatoires par mail à l’adresse [edu.cavrois@monuments-nationaux.fr](mailto:edu.cavrois@monuments-nationaux.fr)** * Tarif : **8€ par enfant** * Durée : **deux heures** Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. Pass sanitaire demandé à partir de 12 ans et deux mois. La médiatrice accueille en billetterie les enfants inscrits, 15 min avant le début de l’atelier. Les accompagnateurs sont invités à visiter librement la villa, après s’être acquittés des droits d’entrée en vigueur.

Villa Cavrois 60, avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, Croix Croix Nord



2022-02-08T14:30:00 2022-02-08T16:30:00;2022-02-10T14:30:00 2022-02-10T16:30:00;2022-02-15T14:30:00 2022-02-15T16:30:00;2022-02-17T14:30:00 2022-02-17T16:30:00