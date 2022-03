Atelier vacances Aqua II Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Atelier vacances Aqua II Cherbourg-en-Cotentin, 23 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Atelier vacances Aqua II Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-23 15:00:00 – 2022-04-23 16:30:00 Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Pendant les vacances scolaires, les enfants prennent le large avec Aqua 2 et son atelier dédié à la découverte des outils et pratiques de pêche notamment celle des huîtres. Après avoir observé les gravures, cartes postales, peintures exposées, les participants réaliseront une nature morte aux coquillages. RDV à 15h à l’accueil du musée. Durée : 1h30. Sur réservation au 02 33 23 39 33. Sans surcoût. 10 enfants maximum (+ adultes accompagnateurs). Pendant les vacances scolaires, les enfants prennent le large avec Aqua 2 et son atelier dédié à la découverte des outils et pratiques de pêche notamment celle des huîtres. Après avoir observé les gravures, cartes postales, peintures exposées, les… musees@cherbourg.fr +33 2 33 23 39 33 https://www.cherbourg.fr/infos-services/culture-et-loisirs/musees-171.html Pendant les vacances scolaires, les enfants prennent le large avec Aqua 2 et son atelier dédié à la découverte des outils et pratiques de pêche notamment celle des huîtres. Après avoir observé les gravures, cartes postales, peintures exposées, les participants réaliseront une nature morte aux coquillages. RDV à 15h à l’accueil du musée. Durée : 1h30. Sur réservation au 02 33 23 39 33. Sans surcoût. 10 enfants maximum (+ adultes accompagnateurs). Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Le Quasar - Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Le Quasar - Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

Atelier vacances Aqua II Cherbourg-en-Cotentin 2022-04-23 was last modified: by Atelier vacances Aqua II Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 23 avril 2022 Cherbourg-en-Cotentin manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche