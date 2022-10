ATELIER VACANCES 7/11 ANS YES I’M FIBULOUS ! Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

2022-10-25

Mayenne EUR 5 Beauté et coquetteries sont les maîtres mots de cet atelier. Les bijoux et parures du passé n’auront plus de secret pour vous ! Les collections du musée de Jublains serviront même d’inspiration aux apprentis orfèvres… Sur réservation, places limitées Atelier vacances pour les enfants de 7 à 11 ans au musée de Jublains. musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 https://patrimoine.lamayenne.fr/jublains/les-rendez-vous/ Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains

