ATELIER VACANCES 7/11 ANS CHERCHE MONSTRE EN FUITE Musée archéologique départemental Jublains, mardi 5 mars 2024.

Atelier vacances pour les enfants de 7 à 11 ans au musée de Jublains.

Catastrophe, les Enfers sont sens dessus dessous ! Un monstre s’est échappé et Hadès, dieu des Enfers, est très inquiet. Avec l’aide d’Hermès, les enfants devront réunir tout leur courage et affronter des monstres afin d’identifier et de retrouver le fugitif dans le musée. Pour se remettre de leurs émotions, les enfants fabriqueront de quoi éclairer les nuits les plus sombres…

Sur réservation, places limitées EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:00:00

fin : 2024-03-05 15:00:00

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire musee.jublains@lamayenne.fr

L’événement ATELIER VACANCES 7/11 ANS CHERCHE MONSTRE EN FUITE Jublains a été mis à jour le 2024-01-31 par eSPRIT Pays de la Loire